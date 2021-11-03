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Песков сообщил о планах Путина посетить Севастополь в День народного единства

Ведомости

Президент России Владимир Путин по случаю Дня народного единства 4 ноября посетит Севастополь и выступит там, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра президент будет в Севастополе. Прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там, возложит цветы», — сказал он.

Также президент планирует встретиться с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, Путин проведет заседание высшего государственного совета Союзного государства в режиме видеоконференции.

Песков также рассказал о намерении президента поучаствовать в форуме «Россия зовет!», который может пройти в конце ноября – начале декабря. «Да, планирует», — ответил пресс-секретарь Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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