Песков сообщил о планах Путина посетить Севастополь в День народного единства
Президент России Владимир Путин по случаю Дня народного единства 4 ноября посетит Севастополь и выступит там, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Завтра президент будет в Севастополе. Прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там, возложит цветы», — сказал он.
Также президент планирует встретиться с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, Путин проведет заседание высшего государственного совета Союзного государства в режиме видеоконференции.
Песков также рассказал о намерении президента поучаствовать в форуме «Россия зовет!», который может пройти в конце ноября – начале декабря. «Да, планирует», — ответил пресс-секретарь Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.