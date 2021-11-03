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Лукашенко и Путин 4 ноября утвердят Военную доктрину

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября планируют утвердить союзные программы, Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает пресс-служба Кремля. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 гг.», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого стороны проанализируют итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2020 г. и январь – июнь 2021 г., а также ход выполнения уже принятых решений. Кроме того, планируется оформить решение о присуждении впервые Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 г. российским и белорусским ученым и специалистам.

Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ 9 сентября. В рамках документов также предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных