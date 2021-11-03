Лукашенко и Путин 4 ноября утвердят Военную доктрину

Помимо этого стороны проанализируют итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2020 г. и январь – июнь 2021 г., а также ход выполнения уже принятых решений. Кроме того, планируется оформить решение о присуждении впервые Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 г. российским и белорусским ученым и специалистам.