Лукашенко и Путин 4 ноября утвердят Военную доктрину
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября планируют утвердить союзные программы, Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает пресс-служба Кремля. Заседание пройдет в формате видеоконференции.
«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 гг.», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого стороны проанализируют итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2020 г. и январь – июнь 2021 г., а также ход выполнения уже принятых решений. Кроме того, планируется оформить решение о присуждении впервые Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 г. российским и белорусским ученым и специалистам.
Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ 9 сентября. В рамках документов также предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.