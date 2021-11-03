Российский посол отметил восстановление каналов общения с США

«На сегодняшний день у нас установились деловые отношения по линии советов безопасности. Разумеется, никогда мы не прекращали контакты по линии министерства иностранных дел. Буквально две недели назад здесь побывала большая делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука, которая провела многочисленные встречи с представителями разных структур США. Начальник Генерального штаба, генерал армии Герасимов встречался со своим коллегой в Хельсинки. Все это говорит о том, что постепенно воссоздаются, восстанавливаются каналы общения между двумя государствами», — сказал он.