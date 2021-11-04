Новым министром обороны Украины назначен Алексей Резников

10 августа Алексей Резников заявил, что власти страны призвали США развернуть силы ПВО на украинской территории для «сдерживания» России. Резников мотивировал размещение систем американской ПВО в его стране тем, что Москва якобы намерена разместить в Крыму ядерное оружие, а также использует полуостров для «милитаризации» акваторий Черного и Азовского морей.