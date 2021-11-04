Новым министром обороны Украины назначен Алексей Резников
Бывший вице-премьер Украины и экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назначен министром обороны Украины. За это решение в четверг проголосовали большинство депутатов Верховной рады.
Днем ранее Резникова освободили от прежней должности вице-премьера и экс-министра.
С поста главы минобороны ушел Андрей Таран, возглавлявший ведомство с 4 марта 2020 г. Таран подал в Верховную раду заявление об отставке 2 ноября. По словам пресс-секретаря фракции «Слуга народа» Юлии Палийчук, фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Резникова на должность министра обороны Украины.
10 августа Алексей Резников заявил, что власти страны призвали США развернуть силы ПВО на украинской территории для «сдерживания» России. Резников мотивировал размещение систем американской ПВО в его стране тем, что Москва якобы намерена разместить в Крыму ядерное оружие, а также использует полуостров для «милитаризации» акваторий Черного и Азовского морей.
В МИД России назвали это заявление доказательством «провокационной» политики Украины в отношении России.
Также Резников отметился заявлением о том, что Россия по аналогии с Германией будет выплачивать Украине репарации за Крым.