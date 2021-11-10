«Коммерсантъ» узнал возможные сроки встречи Путина и Байдена

16 июня Путин и Байден провели саммит в Женеве. На пресс-конференции по итогам встречи Байден заявил, что через полгода стороны оценят реализацию договоренностей. По данным издания, ситуация с реализацией договоренностей сторон неоднозначная. Россия и США успешно ведут диалог по стратегической стабильности, неплохо идет диалог по кибербезопасности. По данным собеседников издания, Москва и Вашингтон за несколько месяцев возобновили диалог в областях, которые были заморожены много лет: был восстановлен Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, активизировались контакты между национальными центрами реагирования на компьютерные инциденты, начался обмен информацией о компьютерных атаках, которые совершаются с киберпространства двух стран, оперативное подтверждение полученной информации и ее обработка уполномоченными органами.