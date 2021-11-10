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«Коммерсантъ» узнал возможные сроки встречи Путина и Байдена

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести онлайн-встречу до конца 2021 г. и увидеться лично в начале 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Детали встречи до конца не согласованы, поэтому в Кремле и Белом доме не раскрывают деталей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть понимание, что встреча президентов нужна, но четких сроков пока нет. 

16 июня Путин и Байден провели саммит в Женеве. На пресс-конференции по итогам встречи Байден заявил, что через полгода стороны оценят реализацию договоренностей. По данным издания, ситуация с реализацией договоренностей сторон неоднозначная. Россия и США успешно ведут диалог по стратегической стабильности, неплохо идет диалог по кибербезопасности. По данным собеседников издания, Москва и Вашингтон за несколько месяцев возобновили диалог в областях, которые были заморожены много лет: был восстановлен Договор о взаимной правовой помощи по уголовным  делам, активизировались контакты между национальными центрами реагирования на компьютерные инциденты, начался обмен информацией о компьютерных атаках, которые совершаются с киберпространства двух стран, оперативное подтверждение полученной информации и ее обработка уполномоченными органами. 

В нескольких сферах, которые президенты обсуждали в Женеве, нет заметного прогресса, например по обмену заключенными. В некоторых сферах ситуация ухудшилась: Россия и США продолжают высылать дипломатов, закрывать диппредставительства и арестовывать собственность, пишет «Коммерсантъ».

Диалог России и США заметно активизировался после встречи в Женеве: в Россию с визитами приезжали спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии Совета нацбезопасности Эрик Грин и директор ЦРУ Уильям Бернс. В США приезжал вице-премьер России Алексей Оверчук. В Хельсинки прошла встреча начальников генштабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли. На саммите G20 в Риме глава МИДа Сергей Лавров коротко поговорил с Байденом. 

Ранее по теме: Переговоры Путина и Байдена в Женеве завершились

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных