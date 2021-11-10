«Коммерсантъ» узнал возможные сроки встречи Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести онлайн-встречу до конца 2021 г. и увидеться лично в начале 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Детали встречи до конца не согласованы, поэтому в Кремле и Белом доме не раскрывают деталей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть понимание, что встреча президентов нужна, но четких сроков пока нет.
16 июня Путин и Байден провели саммит в Женеве. На пресс-конференции по итогам встречи Байден заявил, что через полгода стороны оценят реализацию договоренностей. По данным издания, ситуация с реализацией договоренностей сторон неоднозначная. Россия и США успешно ведут диалог по стратегической стабильности, неплохо идет диалог по кибербезопасности. По данным собеседников издания, Москва и Вашингтон за несколько месяцев возобновили диалог в областях, которые были заморожены много лет: был восстановлен Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, активизировались контакты между национальными центрами реагирования на компьютерные инциденты, начался обмен информацией о компьютерных атаках, которые совершаются с киберпространства двух стран, оперативное подтверждение полученной информации и ее обработка уполномоченными органами.
В нескольких сферах, которые президенты обсуждали в Женеве, нет заметного прогресса, например по обмену заключенными. В некоторых сферах ситуация ухудшилась: Россия и США продолжают высылать дипломатов, закрывать диппредставительства и арестовывать собственность, пишет «Коммерсантъ».
Диалог России и США заметно активизировался после встречи в Женеве: в Россию с визитами приезжали спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии Совета нацбезопасности Эрик Грин и директор ЦРУ Уильям Бернс. В США приезжал вице-премьер России Алексей Оверчук. В Хельсинки прошла встреча начальников генштабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли. На саммите G20 в Риме глава МИДа Сергей Лавров коротко поговорил с Байденом.