Песков оценил ситуацию на границе Польши и Белоруссии
Ситуация на границе Польши и Белоруссии является крайне напряженной, надвигается гуманитарная катастрофа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
«Ситуация, действительно, крайне напряженная, [наблюдается] тенденция к росту напряженности, что не может нас не беспокоить. Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям», — сказал он журналистам.
Главным в этой истории, по словам представителя Кремля, остается судьба нескольких тысяч людей. «Мы, действительно, в этой связи обеспокоены», — подчеркнул он. Помимо этого, пресс-секретарь главы государства назвал возможное решение властей Польши о закрытии польско-белорусской границы «попыткой удушения Белоруссии».
«Подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию. Это не что иное, как дальнейшие попытки фактически удушения Белоруссии», — заявил он.
Ранее в ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегальных мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что из-за западных санкций у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов. Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года.