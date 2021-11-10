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Песков оценил ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Ведомости

Ситуация на границе Польши и Белоруссии является крайне напряженной, надвигается гуманитарная катастрофа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Ситуация, действительно, крайне напряженная, [наблюдается] тенденция к росту напряженности, что не может нас не беспокоить. Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям», — сказал он журналистам.

Главным в этой истории, по словам представителя Кремля, остается судьба нескольких тысяч людей. «Мы, действительно, в этой связи обеспокоены», — подчеркнул он. Помимо этого, пресс-секретарь главы государства назвал возможное решение властей Польши о закрытии польско-белорусской границы «попыткой удушения Белоруссии».

«Подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию. Это не что иное, как дальнейшие попытки фактически удушения Белоруссии», — заявил он.

Ранее в ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегальных мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что из-за западных санкций у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов. Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года.

Ранее по теме: В сейме Польши призвали к санкциям против России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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