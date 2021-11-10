Песков оценил ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Ранее в ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегальных мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что из-за западных санкций у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов. Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года.