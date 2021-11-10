В сейме Польши призвали к санкциям против России
Польский депутат сейма Януш Ковальский призвал ввести санкции против России на фоне ситуации на границе Польши и Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.
«Польская сторона должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь!). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций», — отметил Ковальский, добавив, что «у России нет денег, чтобы субсидировать Белоруссию».
9 ноября агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило о планах Евросоюза ввести новый пакет санкций против Белоруссии. Ограничительные меры могут быть согласованы уже на следующей неделе и затронут порядка 30 физлиц и компаний.
Ранее в ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегальных мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что из-за западных санкций у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов. Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года.
При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 ноября заявил о причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе. По его мнению, текущая ситуация является частью политики России, которая «управляет» действиями Александра Лукашенко.