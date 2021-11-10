Газета
Политика

В сейме Польши призвали к санкциям против России

Ведомости

Польский депутат сейма Януш Ковальский призвал ввести санкции против России на фоне ситуации на границе Польши и Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

«Польская сторона должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь!). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций», — отметил Ковальский, добавив, что «у России нет денег, чтобы субсидировать Белоруссию».

9 ноября агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило о планах Евросоюза ввести новый пакет санкций против Белоруссии. Ограничительные меры могут быть согласованы уже на следующей неделе и затронут порядка 30 физлиц и компаний.

Ранее в ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегальных мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что из-за западных санкций у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов. Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 ноября заявил о причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе. По его мнению, текущая ситуация является частью политики России, которая «управляет» действиями Александра Лукашенко.

Ранее по теме: Почему стреляют на польско-белорусской границе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных