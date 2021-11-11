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Премьер Саксонии призвал «прекратить игры» вокруг «Северного потока — 2»

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Проект газопровода «Северный поток — 2» является важной стратегической инвестицией Германии, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, слова которого передает «РИА Новости». По его словам, «игры» вокруг газопровода неуместны.

«Мы должны говорить друг с другом, работать друг с другом, прекратить мелкие игры вокруг, например, "Северного потока — 2". Это важная, стратегическая инвестиция ФРГ», — заявил он в ответ на вопрос о перспективах отношений Германии и России при возможном новом правительстве социал-демократов, «зеленых» и либералов.

Кречмер напомнил, что даже во времена «тяжелых кризисов» времен холодной войны Россия и Германия «надежно» снабжали друг друга и «были близки друг к другу».

«У нас есть различия, разные интересы, большие противоречия, но самое важное — оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты», — добавил Кречмер.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.

Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), чтобы отправить его в Еврокомиссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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