Премьер Саксонии призвал «прекратить игры» вокруг «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» является важной стратегической инвестицией Германии, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, слова которого передает «РИА Новости». По его словам, «игры» вокруг газопровода неуместны.
«Мы должны говорить друг с другом, работать друг с другом, прекратить мелкие игры вокруг, например, "Северного потока — 2". Это важная, стратегическая инвестиция ФРГ», — заявил он в ответ на вопрос о перспективах отношений Германии и России при возможном новом правительстве социал-демократов, «зеленых» и либералов.
Кречмер напомнил, что даже во времена «тяжелых кризисов» времен холодной войны Россия и Германия «надежно» снабжали друг друга и «были близки друг к другу».
«У нас есть различия, разные интересы, большие противоречия, но самое важное — оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты», — добавил Кречмер.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), чтобы отправить его в Еврокомиссию.