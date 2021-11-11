Газета
Политика

Путин и Меркель вновь обсудили ситуацию на границе Белоруссии и стран ЕС

Ведомости

Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель продолжили обсуждение ситуации на границе Белоруссии и стран ЕС в новом телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в сообщении Кремля.

Российский президент, как отметили в пресс-службе, высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией для решения данной проблемы.

Помимо этого, стороны обсудили конфликт на Украине.

«Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море», — отметили в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября. Тогда Меркель подчеркнула, что использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента воздействия на Евросоюз «бесчеловечно и совершенно неприемлемо». Помимо этого, исполняющая обязанности канцлера Германии также попросила Путина «повлиять» на действия республики.

Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейский рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

Ранее по теме: Лавров назвал ложными заявления о перевозке мигрантов «Аэрофлотом»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных