Путин и Меркель вновь обсудили ситуацию на границе Белоруссии и стран ЕС
Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель продолжили обсуждение ситуации на границе Белоруссии и стран ЕС в новом телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в сообщении Кремля.
Российский президент, как отметили в пресс-службе, высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией для решения данной проблемы.
Помимо этого, стороны обсудили конфликт на Украине.
«Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море», — отметили в Кремле.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября. Тогда Меркель подчеркнула, что использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента воздействия на Евросоюз «бесчеловечно и совершенно неприемлемо». Помимо этого, исполняющая обязанности канцлера Германии также попросила Путина «повлиять» на действия республики.
Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейский рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.