МИД РФ заявил о готовности поддержать Белоруссию в случае новых санкций

На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.