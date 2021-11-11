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МИД РФ заявил о готовности поддержать Белоруссию в случае новых санкций

Ведомости

Россия готова оказать поддержку Белоруссии в случае введения Евросоюзом новых санкций против республики, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Панкина.

«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — сказал он.

Ранее временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайло Маас заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении Белоруссии, а также против всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в республику. По его словам, речь также идет о секторальных санкциях.

По данным источников агентства Bloomberg, в ЕС обсуждают введение санкций в том числе против российского «Аэрофлота» и турецкого перевозчика Turkish Airlines. Издание Bild, также ссылаясь на источники, сообщало, «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов.

Ранее в Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.

Ранее по теме: Лукашенко пригрозил прекратить транзит газа в Европу в ответ на новые санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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