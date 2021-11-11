МИД РФ заявил о готовности поддержать Белоруссию в случае новых санкций
Россия готова оказать поддержку Белоруссии в случае введения Евросоюзом новых санкций против республики, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Панкина.
«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — сказал он.
Ранее временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайло Маас заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении Белоруссии, а также против всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в республику. По его словам, речь также идет о секторальных санкциях.
По данным источников агентства Bloomberg, в ЕС обсуждают введение санкций в том числе против российского «Аэрофлота» и турецкого перевозчика Turkish Airlines. Издание Bild, также ссылаясь на источники, сообщало, «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов.
Ранее в Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.
На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.