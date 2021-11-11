Путин обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Аргентины

Последний телефонный разговор Путина и Фернандеса состоялся в апреле 2021 г. Тогда Фернандес высоко оценил содействие России в борьбе с пандемией коронавируса и выразил заинтересованность в продолжении поставок «Спутника V» в Аргентину. Всего в текущем году стороны провели три телефонных беседы.