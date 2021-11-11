Путин обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.
«Подтверждён обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнёрства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, лидеры двух стран договорились о продолжении контактов.
Последний телефонный разговор Путина и Фернандеса состоялся в апреле 2021 г. Тогда Фернандес высоко оценил содействие России в борьбе с пандемией коронавируса и выразил заинтересованность в продолжении поставок «Спутника V» в Аргентину. Всего в текущем году стороны провели три телефонных беседы.