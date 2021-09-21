В Аргентине через год запустят новый завод для производства «Спутника V»
Производитель вакцины «Спутник V» в Аргентине — лаборатория Richmond — заявила о планах запустить новый завод для производства российского препарата с нуля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу компании Марсело Фигейраса.
«Мы привлекли (на рынке) $85 млн, чтобы создать новый завод по производству вакцин. На нем мы думаем осуществлять весь производственный цикл «Спутника V», — сказал он.
«Через год завод уже должен работать», — добавил Фигейрас. Строительство завода уже началось, отметил глава компании.
В данный момент компания импортирует активное вещество вакцины из России. Новый завод предполагает возможность производства и РНК-вакцин. Он обойдется в $65 млн, оставшаяся часть будет вложена в процесс сертификации и клинические исследования.
«(Завод) будет иметь мощность в 500 млн доз в год. Это очень большая мощность... думаю, что если у нас будет такой мощный завод, мы сможем помочь РФПИ поставлять вакцину другим странам», — сказал Фигейрас.
12 августа в Аргентине началось распределение доз вакцины «Спутник V», произведенной в стране, для массовой иммунизации жителей. Переболевшие COVID-19 могут делать прививку только одним компонентом «Спутника V» или вакциной «Спутник лайт». В ходе исследования ученые провакцинировали 288 медработников, часть из них переболели коронавирусом. По данным ученых, у 94% участников испытаний, ранее не болевших COVID-19, после первой прививки выработался сильный иммунный ответ.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Также в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заявку на регистрацию препарата в Европе РФПИ подал еще в конце января. 13 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что EMA должно одобрить «Спутник V» осенью этого года.