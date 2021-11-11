В Германии раскрыли подробности беседы Меркель и Путина
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметила, что причиной сложившейся ситуации на польско-белорусской границе являются действия белорусских властей, передает ТАСС слова официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
«В ходе телефонного разговора и. о. канцлера [ФРГ] и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз», — отметил Зайберт.
Помимо этого и. о. канцлера Германии коснулась «вопросов безопасности в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», сказал он.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент в ходе разговора высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией для разрешения ситуации на границе.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября. Тогда Меркель подчеркнула, что использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента воздействия на Евросоюз «бесчеловечно и совершенно неприемлемо». Помимо этого исполняющая обязанности канцлера Германии также попросила Путина «повлиять» на действия республики.
Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.