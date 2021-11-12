Постпред Белоруссии при ООН заявил о накаленной ситуации на границе страны
Ситуация на границе Белоруссии на фоне миграционного кризиса и стягивания военной техники Польшей накалена, любая ошибка может привести к трагическим последствиям, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постоянного представителя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова.
Он отметил, что Польша и Литва уже усиливают военное присутствие на границе с Белоруссией. Украина тоже заявила о таких планах. В рамках договоренностей о Союзном государстве были приняты меры: российские ВКС вместе с белорусскими начали патрулировать границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны адекватно реагировать на усиление военного контингента на границе со стороны соседних государств.
«Президент подчеркнул, что мы никоим образом не хотим нагнетания обстановки. Мы понимаем, что ситуация накалена до такой степени, что любые провокации и любой человеческий фактор, ошибка может привести к крайне трагическим последствиям», — добавил Рыбаков.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. С начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов.