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Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания российско-французского Совета в формате «2+2» заявил о наращивании военного присутствия НАТО вблизи границ РФ, сообщил замглавы Минобороны Александр Фомин, слова которого приводит «РИА Новости».

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — сказал заместитель министра журналистам по итогам переговоров в Париже.

По словам Фомина, министры обороны и главы внешнеполитических ведомств России и Франции в ходе встречи «обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки».

«Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений», — сообщил заместитель министра обороны России.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о предстоящем «серьезном разговоре» с Францией по украинской тематике. «То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского <...> У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Тогда же глава МИД отметил, что на Украине подрывают выполнение минских соглашений при попустительстве Парижа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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