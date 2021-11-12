Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания российско-французского Совета в формате «2+2» заявил о наращивании военного присутствия НАТО вблизи границ РФ, сообщил замглавы Минобороны Александр Фомин, слова которого приводит «РИА Новости».
«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — сказал заместитель министра журналистам по итогам переговоров в Париже.
По словам Фомина, министры обороны и главы внешнеполитических ведомств России и Франции в ходе встречи «обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки».
«Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений», — сообщил заместитель министра обороны России.
11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о предстоящем «серьезном разговоре» с Францией по украинской тематике. «То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского <...> У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Тогда же глава МИД отметил, что на Украине подрывают выполнение минских соглашений при попустительстве Парижа.