Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о предстоящем «серьезном разговоре» с Францией по украинской тематике. «То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского <...> У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Тогда же глава МИД отметил, что на Украине подрывают выполнение минских соглашений при попустительстве Парижа.