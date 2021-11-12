Лавров заявил об агрессивной политике НАТО в отношении России
НАТО проводит агрессивную политику в отношении России, в этом ключе рассматривается и последнее усиление в Черном море. Об этом заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
«Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории Черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион», — сказал Лавров.
Корабли ВМС США зашли в Черное море в конце октября для участия в учениях стран НАТО и их союзников. В учениях, по данным Минобороны, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.
12 ноября Минобороны России сообщило, что шесть разведывательных самолетов стран НАТО совершили полеты над Черным морем, интенсивность воздушной разведки НАТО рядом с границами России продолжает расти.
В центральной и северо-западной частях Черного моря российские военные зафиксировали разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США с авиабазы на Сицилии. Также полеты совершили самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции с базы в Румынии, самолет-разведчик RC-135 ВВС США с базы на Крите и стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США с базы на Кипре.
«Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались 6 полётов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем», — заявили в Минобороны.
Военные корабли США «Портер», «Маунт Уитни» и танкер «Джон Лентхолл» находятся в юго-восточной части моря и двигаются на запад. Их движение контролируют российский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».