Лавров заявил об агрессивной политике НАТО в отношении России

Корабли ВМС США зашли в Черное море в конце октября для участия в учениях стран НАТО и их союзников. В учениях, по данным Минобороны, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.