Солдат вооруженных сил Польши погиб на границе с Белоруссией
На белорусско-польской границе в результате несчастного случая погиб военнослужащий Вооруженных сил Польши, передает Польское радио. Солдат нес караульную службу, он не выполнял задания непосредственно на границе, говорится в сообщении.
По данным командования, солдат 17-й Великопольской механизированной бригады погиб в результате выстрела из служебного оружия «без участия третьих лиц».
«Солдат нес караульную службу, то есть он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. Его направили на пограничную службу чуть больше недели назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами» — сообщили в командовании.
Ранее в районе польско-белорусской границе полиция Польши обнаружила тело погибшего мигранта из Сирии. Перед этим около 100 человек предприняли очередную попытку пересечь границу и попасть в Польшу.
На этой неделе Польша увеличила количество военнослужащих на границе с Белоруссией до 15 000 человек, им помогают около 4000 пограничников и 2000 полицейских. Решение увеличить контингент было принято на фоне беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.
Несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе, периодически предпринимая попытки штурма заграждения. В Варшаве обвиняют в организации миграционного кризиса Россию и Белоруссию, последние отрицают причастность и утверждают, что именно европейская политика привела к массовому исходу беженцев.
12 ноября минобороны Великобритании официально подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу.