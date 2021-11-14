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Солдат вооруженных сил Польши погиб на границе с Белоруссией

Ведомости

На белорусско-польской границе в результате несчастного случая погиб военнослужащий Вооруженных сил Польши, передает Польское радио. Солдат нес караульную службу, он не выполнял задания непосредственно на границе, говорится в сообщении. 

По данным командования, солдат 17-й Великопольской механизированной бригады погиб в результате выстрела из служебного оружия «без участия третьих лиц». 

«Солдат нес караульную службу, то есть он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. Его направили на пограничную службу чуть больше недели назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами» — сообщили в командовании.

Ранее в районе польско-белорусской границе полиция Польши обнаружила тело погибшего мигранта из Сирии. Перед этим около 100 человек предприняли очередную попытку пересечь границу и попасть в Польшу.

Ранее по теме: Британия заявила о причастности России к кризису с мигрантами

На этой неделе Польша увеличила количество военнослужащих на границе с Белоруссией до 15 000 человек, им помогают около 4000 пограничников и 2000 полицейских. Решение увеличить контингент было принято на фоне беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.

Несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе, периодически предпринимая попытки штурма заграждения. В Варшаве обвиняют в организации миграционного кризиса Россию и Белоруссию, последние отрицают причастность и утверждают, что именно европейская политика привела к массовому исходу беженцев.  

12 ноября минобороны Великобритании официально подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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