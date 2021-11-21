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Разведка Украины назвала сроки предполагаемого вторжения России

Ведомости

Вторжение российской армии в Украину может произойти в конце января — начале февраля, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

Буданов считает, что Россия может начать нападение с артиллерийских и авиационных ударов и высадки морского десанта в районе Одессы и Мариуполя. Также не исключено наступление с территории Белоруссии.

Возле украинской границы сосредоточены более 92 тыс. военнослужащих, утверждает глава украинской разведки. Кроме того, стягивается военная техника в Крым, в том числе и ракетные комплексы «Искандер».

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Россиян попытается организовывать митинги и акции протеста, «чтобы показать, что люди выступают против власти», считает Буданов. По его мнению, акции против массовой вакцинации против коронавируса устроила именно Россия.

«Они хотят, чтобы ситуация на Украине все время ухудшалась, и добиться, чтобы сами украинцы сменили власть. Если у них это не получится, в дело вступит армия», — сказал Буданов.

Ранее разведка США предупредила европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Оно может произойти в течение нескольких недель, передавал CBS News. В статье говорится, что на границе Украины сосредоточились «десятки тысяч российских военнослужащих». Представители спецслужб считают, что таким образом Россия готовится к вторжению в Донбасс. 

Публикации зарубежных СМИ о наращивании войск на границе стали появляться в октябре. Одну из последних, статью La Reppublica, прокомментировала на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опровергла заявление о создании российской военной базы в 260 км от границы с Украиной и заявила, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных