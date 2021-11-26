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Путин рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном в Сочи

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24».

«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами», — заявил Путин. Он выразил надежду, что эти механизмы будут созданы как можно скорее: никаких препятствий этому нет.

Второй вопрос, в котором удалось продвинуться вперед, имеет гуманитарный характер, а третий касается развития экономических связей, в том числе разблокирования транспортных коридоров. На следующей неделе вице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся в Москве, чтобы обсудить эти вопросы и объявить об итогах переговоров. Путин поблагодарил Алиева и Пашиняна за встречу и назвал ее конструктивной.

14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке войсками Азербайджана. 

16 ноября в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. В этот день и 21 ноября Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе по телефону. Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе.

Ранее по теме: В Сочи началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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