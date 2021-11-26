Путин рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном в Сочи
Президент России Владимир Путин рассказал об итогах трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24».
«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами», — заявил Путин. Он выразил надежду, что эти механизмы будут созданы как можно скорее: никаких препятствий этому нет.
Второй вопрос, в котором удалось продвинуться вперед, имеет гуманитарный характер, а третий касается развития экономических связей, в том числе разблокирования транспортных коридоров. На следующей неделе вице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся в Москве, чтобы обсудить эти вопросы и объявить об итогах переговоров. Путин поблагодарил Алиева и Пашиняна за встречу и назвал ее конструктивной.
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке войсками Азербайджана.
16 ноября в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. В этот день и 21 ноября Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе по телефону. Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе.