Путин рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном в Сочи

«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов – до конца этого года мы договорились это сделать – механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами», — заявил Путин. Он выразил надежду, что эти механизмы будут созданы как можно скорее: никаких препятствий этому нет.