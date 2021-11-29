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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал пресс-службы белорусского президента «Пул Первого». 

«Лукашенко и Путин созвонились сегодня вечером. Речь шла о ситуации вокруг Белоруссии и России. А также о графике совместной работы и предстоящих встреч», — отмечается в сообщении. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с агентством «РИА Новости», что президенты поговорили о ситуации на белорусско-польской границе и обсудили график встреч.

Ранее сегодня Лукашенко обвинил Европу и США в использовании миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза для сдерживания белорусской армии на случай вооруженного конфликта Украины с Россией.

В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония, заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. и подавления массовых протестов. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.

На этом фоне Польша сконцентрировала на приграничной территории около 15 000 военнослужащих (минобороны Белоруссии называло цифру в 23 000), а также танки и средства ПВО. Охрану границ усилили также прибалтийские государства и Украина. Последняя отправила на границу с Белоруссией 8500 военнослужащих и провела в районе спецоперацию «Полесье» для отработки сценариев эскалации миграционного кризиса.

Помимо обострения ситуации на белорусско-польской границе в западных СМИ в последний месяц стали появляться сообщения о массовой переброске российских войск и вооружений на запад страны. Агентство Bloomberg 21 ноября со ссылкой на источники в разведке США сообщило о возможном масштабном наступлении на Украину не только из России, но и с территории Белоруссии. В Москве информацию о подготовке к военной операции категорически отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность вооруженного конфликта, но заявил, что СМИ «запугивают» публику.

Ранее по теме: Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам в $12,6 млн

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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