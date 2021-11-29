Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал пресс-службы белорусского президента «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин созвонились сегодня вечером. Речь шла о ситуации вокруг Белоруссии и России. А также о графике совместной работы и предстоящих встреч», — отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с агентством «РИА Новости», что президенты поговорили о ситуации на белорусско-польской границе и обсудили график встреч.
Ранее сегодня Лукашенко обвинил Европу и США в использовании миграционного кризиса на восточной границе Евросоюза для сдерживания белорусской армии на случай вооруженного конфликта Украины с Россией.
В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония, заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. и подавления массовых протестов. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.
На этом фоне Польша сконцентрировала на приграничной территории около 15 000 военнослужащих (минобороны Белоруссии называло цифру в 23 000), а также танки и средства ПВО. Охрану границ усилили также прибалтийские государства и Украина. Последняя отправила на границу с Белоруссией 8500 военнослужащих и провела в районе спецоперацию «Полесье» для отработки сценариев эскалации миграционного кризиса.
Помимо обострения ситуации на белорусско-польской границе в западных СМИ в последний месяц стали появляться сообщения о массовой переброске российских войск и вооружений на запад страны. Агентство Bloomberg 21 ноября со ссылкой на источники в разведке США сообщило о возможном масштабном наступлении на Украину не только из России, но и с территории Белоруссии. В Москве информацию о подготовке к военной операции категорически отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность вооруженного конфликта, но заявил, что СМИ «запугивают» публику.