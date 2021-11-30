Путин оценил темпы восстановления глобальной экономики

«В фокусе общего внимания уже почти два года находится эпидемия коронавируса. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу, что постепенно, экономика, тем не менее, восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — сказал Путин.