Путин оценил темпы восстановления глобальной экономики
Темпы восстановления глобальной экономики находятся под вопросом из-за нового варианта коронавируса «омикрон», заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет».
«В фокусе общего внимания уже почти два года находится эпидемия коронавируса. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу, что постепенно, экономика, тем не менее, восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — сказал Путин.
Правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям, отметил глава государства. По его словам, «в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма». При этом нужно быть готовыми к любому изменению вируса, подчеркнул президент.
«Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни», — сказал президент.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного омикроном, 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.