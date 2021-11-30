В НАТО напомнили об отсутствии гарантий коллективной безопасности Украины

Заявление Столтенберга прозвучало на фоне возобновившихся опасений по поводу вооруженного конфликта между Украиной и Россией, вызванных сообщениями в западных СМИ о переброске российских военнослужащих и вооружений к границам Украины. Руководитель Главного управления разведки минообороны Украины Кирилл Буданов ранее утверждал, что Россия сконцентрировала в регионе более 92 000 военнослужащих. По его словам, вторжение может начаться в конце января — начале февраля 2022 г. В Кремле заявили, что никаких агрессивных планов не вынашивают и обвинили НАТО в наращивании активности у российских границ.