В НАТО напомнили об отсутствии гарантий коллективной безопасности Украины
Украина не может воспользоваться гарантиями коллективной обороны Североатлантического альянса (НАТО), поскольку не является его членом. Об этом напомнил во вторник, 30 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Надо понимать разницу между союзниками по НАТО, такими как Латвия, другие страны Балтии, Румыния, и близкими и ценными партнерами, такими как Украина. Мы оказываем поддержку Украине, помогаем с подготовкой, повышением возможностей, оборудованием. Для членов НАТО у нас есть гарантии безопасности — пятая статья», — сказал он журналистам накануне совещания глав МИД стран блока в Риге. Столтенберг добавил, что НАТО оказывает «значительную военную и политическую поддержку» Киеву.
Согласно ст. 5 Устава НАТО вооруженное нападение на одну из стран — членов организации будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до применения вооруженной силы. Член блока, считающий, что стал жертвой иностранной агрессии, должен запросить активацию механизма коллективной безопасности в Совете НАТО. Альянс задействовал 5-ю статью лишь однажды — после террористических атак 11 сентября 2001 г.
Заявление Столтенберга прозвучало на фоне возобновившихся опасений по поводу вооруженного конфликта между Украиной и Россией, вызванных сообщениями в западных СМИ о переброске российских военнослужащих и вооружений к границам Украины. Руководитель Главного управления разведки минообороны Украины Кирилл Буданов ранее утверждал, что Россия сконцентрировала в регионе более 92 000 военнослужащих. По его словам, вторжение может начаться в конце января — начале февраля 2022 г. В Кремле заявили, что никаких агрессивных планов не вынашивают и обвинили НАТО в наращивании активности у российских границ.