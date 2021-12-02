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Песков назвал прямой угрозой для России слова Зеленского о возвращении Крыма

Ведомости

Кремль расценивает как прямую угрозу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией республики, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского. Вчерашнее высказывание по российской проблематике — выступая в парламенте, Зеленский говорил о том, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, подобные слова Зеленского говорят о намерении Киева использовать все возможности, в том числе и силовые, для возвращения Крыма. Вероятность военных действий на Украине он назвал высокими.

Комментируя ситуацию в Донбассе, Песков сказал, что формально Киев говорит о необходимости переговоров с Россией. Однако на деле украинские власти делают так, чтобы таковые стали невозможны.

«Делают они это каким образом? Они просто не выполняют минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду Париж и другие. Вводится закон о русском языке, коренных народах, о временном политическом устройстве. Все это наводит, конечно, на мысль о том, что украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария урегулирования в Донбассе, то есть не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Поэтому ситуация остается напряженной», — пояснил пресс-секретарь.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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