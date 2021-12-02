Песков назвал прямой угрозой для России слова Зеленского о возвращении Крыма

«Делают они это каким образом? Они просто не выполняют минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду Париж и другие. Вводится закон о русском языке, коренных народах, о временном политическом устройстве. Все это наводит, конечно, на мысль о том, что украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария урегулирования в Донбассе, то есть не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Поэтому ситуация остается напряженной», — пояснил пресс-секретарь.