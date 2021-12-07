В посольстве США объяснили решение по российским дипломатам в США

В ответ Антонов заявил, что заявление об ограничении российской стороной срока нахождения американских дипломатов в России и слова о том, что США не высылали российских дипломатов, — преднамеренное искажение фактов, которое не имеет отношения к реальности. По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 г. в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.