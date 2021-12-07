В посольстве США объяснили решение по российским дипломатам в США
Решение США об ограничении срока пребывания российских дипломатов на территории страны тремя годами не является высылкой дипработников, Москва может прислать им замену, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в России Джейсона Ребхольца.
«Подход Соединенных Штатов создает больший паритет в работе наших дипломатических миссий, поскольку позволит обеспечить ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью. Это поможет облегчить постепенное восстановление наших дипломатических представительств, что необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — сказал он.
27 ноября посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня следующего года.
Заместитель представителя госдепа Джалина Портер ранее заявила, что отъезд российских дипломатов из США не является высылкой и карательной мерой. Также она сообщила, что Россия ограничивает срок пребывания американских дипломатов на своей территории тремя годами, поэтому власти США ввели подобную ответную меру.
В ответ Антонов заявил, что заявление об ограничении российской стороной срока нахождения американских дипломатов в России и слова о том, что США не высылали российских дипломатов, — преднамеренное искажение фактов, которое не имеет отношения к реальности. По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 г. в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
К 31 января 2022 г. Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила 1 декабря официальный представитель МИДа Мария Захарова. Тогда она отметила, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.