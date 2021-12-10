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США выделят Украине $20 млн на укрепление восточной и северной границ

Ведомости

Госпогранслужба Украины и посольство США подписали план совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В соответствии с его условиями, в начале 2022 г. США выделят Украине $20 млн.

«Начало реализации проекта стартует с января 2022 г., а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн», — отметила начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам посольства США на Украине Сара Лангенкомп.

В соответствии с положениями плана, США могут также предоставить Украине беспилотники, спецтранспорт, средства видеомониторинга, связи и прочую экипировку.

Первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко пояснил, что совместный с США план предусматривает прежде всего обеспечение неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы — обеспечение личной безопасности персонала, комфортных условий несения службы и тд. 

«Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе», — сказал Никифоренко.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться достичь соглашения об отказе НАТО от расширения на Восток и размещения контингента вблизи границ страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных