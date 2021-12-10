США выделят Украине $20 млн на укрепление восточной и северной границ
Госпогранслужба Украины и посольство США подписали план совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В соответствии с его условиями, в начале 2022 г. США выделят Украине $20 млн.
«Начало реализации проекта стартует с января 2022 г., а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн», — отметила начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам посольства США на Украине Сара Лангенкомп.
В соответствии с положениями плана, США могут также предоставить Украине беспилотники, спецтранспорт, средства видеомониторинга, связи и прочую экипировку.
Первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко пояснил, что совместный с США план предусматривает прежде всего обеспечение неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы — обеспечение личной безопасности персонала, комфортных условий несения службы и тд.
«Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе», — сказал Никифоренко.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться достичь соглашения об отказе НАТО от расширения на Восток и размещения контингента вблизи границ страны.