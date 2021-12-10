В американском посольстве заявили о «праве» «Донбасса» плавать в Керченском проливе

9 декабря Центр общественных связей ФСБ России сообщил о движении украинского военно-морского корабля «Донбасс» через Азовское море в сторону Керченского пролива: пересекать его запрещено без разрешения России. При этом соответствующий запрос украинская сторона не направляла, а на требования сменить курс судно не реагировало,.