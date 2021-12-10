В американском посольстве заявили о «праве» «Донбасса» плавать в Керченском проливе
Корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» «имеет полное право» находиться в Керченском проливе, заявило посольство США в Киеве в своем Twitter.
««Донбасс» имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее продолжающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины», — говорится в сообщении диппредставительства.
9 декабря Центр общественных связей ФСБ России сообщил о движении украинского военно-морского корабля «Донбасс» через Азовское море в сторону Керченского пролива: пересекать его запрещено без разрешения России. При этом соответствующий запрос украинская сторона не направляла, а на требования сменить курс судно не реагировало,.
По данным ФСБ, корабль приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль (около 33,3 км), а затем взял обратный курс. Подобные действия в российском ведомстве охарактеризовали как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом». Глава ведомства добавил, что российские корабли постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска.