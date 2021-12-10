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В американском посольстве заявили о «праве» «Донбасса» плавать в Керченском проливе

Ведомости

Корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» «имеет полное право» находиться в Керченском проливе, заявило посольство США в Киеве в своем Twitter.

««Донбасс» имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее продолжающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины», — говорится в сообщении диппредставительства.

9 декабря Центр общественных связей ФСБ России сообщил о движении украинского военно-морского корабля «Донбасс» через Азовское море в сторону Керченского пролива: пересекать его запрещено без разрешения России. При этом соответствующий запрос украинская сторона не направляла, а на требования сменить курс судно не реагировало,.

По данным ФСБ, корабль приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль (около 33,3 км), а затем взял обратный курс. Подобные действия в российском ведомстве охарактеризовали как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом». Глава ведомства добавил, что российские корабли постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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