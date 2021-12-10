Песков заявил о последствиях после инцидента с кораблем Украины у Керченского пролива

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям. Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин», — сказал он.