Песков заявил о последствиях после инцидента с кораблем Украины у Керченского пролива
Любая незначительная провокация со стороны Украины может привести к очень серьезным последствиям, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям. Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин», — сказал он.
9 декабря Центр общественных связей ФСБ России сообщил о движении украинского военно-морского корабля «Донбасс» через Азовское море в сторону Керченского пролива: пересекать его запрещено без разрешения России. При этом соответствующий запрос украинская сторона не направляла, а на требования сменить курс судно не отреагировало, тем не менее заявив об отсутствии планов следовать через пролив.
По данным ФСБ, корабль приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль (около 33,3 км), а затем взял обратный курс. Подобные действия в российском ведомстве охарактеризовали как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом». Глава ведомства добавил, что российские корабли постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска.