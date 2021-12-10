В Совфеде призвали расследовать «системные провокации Украины» в Черном море
Военные провокации, которые Украина системно осуществляет против России, необходимо рассмотреть в Совете Безопасности ООН, заявила сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
«Военные провокации в Черном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — сказала она агентству «РИА Новости».
Ковитиди отметила, что Украина проводит такие провокации на фоне постоянных активных шагов России, направленных на укрепление международной безопасности.
Вчера вечером Центр общественных связей ФСБ России сообщил о движении украинского военно-морского корабля «Донбасс» через Азовское море в сторону Керченского пролива, пересекать который без разрешения России нельзя. Отмечалось, что судно не отреагировало на требования сменить курс, однако на нем заявили об отсутствии планов следовать через пролив.
Несмотря на это, корабль приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль (около 33,3 км). Затем он взял обратный курс, рассказали в ФСБ сегодня утром. Подобные действия в ведомстве охарактеризовали как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом». Глава ведомства добавил, что российские корабли постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска.