В Совфеде призвали расследовать «системные провокации Украины» в Черном море

Вчера вечером Центр общественных связей ФСБ России сообщил о движении украинского военно-морского корабля «Донбасс» через Азовское море в сторону Керченского пролива, пересекать который без разрешения России нельзя. Отмечалось, что судно не отреагировало на требования сменить курс, однако на нем заявили об отсутствии планов следовать через пролив.