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В Совфеде призвали расследовать «системные провокации Украины» в Черном море

Ведомости

Военные провокации, которые Украина системно осуществляет против России, необходимо рассмотреть в Совете Безопасности ООН, заявила сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Военные провокации в Черном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — сказала она агентству «РИА Новости».

Ковитиди отметила, что Украина проводит такие провокации на фоне постоянных активных шагов России, направленных на укрепление международной безопасности.

Вчера вечером Центр общественных связей ФСБ России сообщил о движении украинского военно-морского корабля «Донбасс» через Азовское море в сторону Керченского пролива, пересекать который без разрешения России нельзя. Отмечалось, что судно не отреагировало на требования сменить курс, однако на нем заявили об отсутствии планов следовать через пролив.

Несмотря на это, корабль приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль (около 33,3 км). Затем он взял обратный курс, рассказали в ФСБ сегодня утром. Подобные действия в ведомстве охарактеризовали как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он назвал информацию ФСБ «информационным вбросом». Глава ведомства добавил, что российские корабли постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска.

Ранее по теме: ФСБ: двигавшийся в сторону Керчи корабль ВМС Украины взял обратный курс

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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