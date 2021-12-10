Су-30 Минобороны РФ сопроводил американский самолет над Черным морем
Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США Poseidon Р-8А над Черным морем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — сказали в НЦУО.
Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования «после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации». Нарушения госграницы РФ не допущено.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, добавили в Национальном центре управления обороной РФ.