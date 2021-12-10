Су-30 Минобороны РФ сопроводил американский самолет над Черным морем

«В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — сказали в НЦУО.