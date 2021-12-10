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Су-30 Минобороны РФ сопроводил американский самолет над Черным морем

Ведомости

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США Poseidon Р-8А над Черным морем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — сказали в НЦУО.

Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования «после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации». Нарушения госграницы РФ не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, добавили в Национальном центре управления обороной РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных