В Армении заявили о потерях в результате столкновений на границе с Азербайджаном
Восемь военнослужащих Армении были ранены и один убит в ходе противостояния наступлению подразделений войск Азербайджана 10 декабря, говорится на сайте армянского министерства.
«10 декабря в восточном направлении (Гегаркуникская область) в ходе противостояния наступательным действиям, предпринятым подразделениями ВС Азербайджана, погиб солдат-срочник <…> Еще восемь военнослужащих ранены. Состояние 6 военнослужащих оценивается как тяжелое, остальные двое, соответственно, средние и легкие», — говорится в сообщении.
На сайте Минобороны Азербайджана говорится, что войска Армении совершили очередную провокацию на территории Басаркечарского района границы. Подразделения Азербайджанской армии предприняли ответные меры, после чего провокации прекратились.
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке войсками Азербайджана.
16 ноября в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. В этот день и 21 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на границе по телефону.
26 ноября Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехстороннюю встречу, на которой обсудили ситуацию на границе двух стран. Стороны договорились о создании механизмов демаркации и делимитации границы, обсудили гуманитарные вопросы и развитие экономических связей.