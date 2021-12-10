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Политика

В Армении заявили о потерях в результате столкновений на границе с Азербайджаном

Ведомости

Восемь военнослужащих Армении были ранены и один убит в ходе противостояния наступлению подразделений войск Азербайджана 10 декабря, говорится на сайте армянского министерства.

«10 декабря в восточном направлении (Гегаркуникская область) в ходе противостояния наступательным действиям, предпринятым подразделениями ВС Азербайджана, погиб солдат-срочник <…> Еще восемь военнослужащих ранены. Состояние 6 военнослужащих оценивается как тяжелое, остальные двое, соответственно, средние и легкие», — говорится в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана говорится, что войска Армении совершили очередную провокацию на территории Басаркечарского района границы. Подразделения Азербайджанской армии предприняли ответные меры, после чего провокации прекратились.

14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке войсками Азербайджана. 

16 ноября в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. В этот день и 21 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на границе по телефону.

26 ноября Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехстороннюю встречу, на которой обсудили ситуацию на границе двух стран. Стороны договорились о создании механизмов демаркации и делимитации границы, обсудили гуманитарные вопросы и развитие экономических связей.

Ранее по теме: Путин рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном в Сочи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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