В Армении заявили о потерях в результате столкновений на границе с Азербайджаном

16 ноября в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. В этот день и 21 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на границе по телефону.