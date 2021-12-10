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Минфин США ввел санкции против московского вуза и его ректора

Ведомости

Минфин США ввел санкции против Европейского института Юсто в Москве и его ректора Дмитрия Соина, говорится на сайте министерства. Власти США полагают, что институт и его ректор связаны с Северной Кореей, поэтому они попали под вторичные санкции.

На сайте института говорится, что он является негосударственным вузом и был зарегистрирован в Москве в 1995 г. В институте есть юридическая и экономическая кафедры, а также кафедра активного долголетия и адаптивной физкультуры, на которой изучают в том числе ароматерапию и фитотерапию.

Это уже не первый российский вуз, в отношении которого США ввели санкции в последнее время. Так, 24 ноября Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции для конечных пользователей (MEU), тем самым наложив на него санкции.

8 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конгресса молодых ученых заявил, что предлог для введения американских санкций против России в виде необходимости обеспечения безопасности США является полной чушью, единственное объяснение таким действиям — попытка сдерживания развития страны.

Ранее по теме: США ввели санкции против МФТИ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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