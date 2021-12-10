Минфин США ввел санкции против московского вуза и его ректора

На сайте института говорится, что он является негосударственным вузом и был зарегистрирован в Москве в 1995 г. В институте есть юридическая и экономическая кафедры, а также кафедра активного долголетия и адаптивной физкультуры, на которой изучают в том числе ароматерапию и фитотерапию.