Минфин США ввел санкции против московского вуза и его ректора
Минфин США ввел санкции против Европейского института Юсто в Москве и его ректора Дмитрия Соина, говорится на сайте министерства. Власти США полагают, что институт и его ректор связаны с Северной Кореей, поэтому они попали под вторичные санкции.
На сайте института говорится, что он является негосударственным вузом и был зарегистрирован в Москве в 1995 г. В институте есть юридическая и экономическая кафедры, а также кафедра активного долголетия и адаптивной физкультуры, на которой изучают в том числе ароматерапию и фитотерапию.
Это уже не первый российский вуз, в отношении которого США ввели санкции в последнее время. Так, 24 ноября Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции для конечных пользователей (MEU), тем самым наложив на него санкции.
8 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конгресса молодых ученых заявил, что предлог для введения американских санкций против России в виде необходимости обеспечения безопасности США является полной чушью, единственное объяснение таким действиям — попытка сдерживания развития страны.