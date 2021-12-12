G7 предупредила Россию о последствиях в случае вторжения на Украину
«Группа семи» предупредила Россию в воскресенье о серьезных последствиях в случае нападения на Украину. Делегаты G7 осудили наращивание военных сил РФ на границе с Украиной и призвали Москву к деэскалации, говорится в проекте заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters.
«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену», — говорится в проекте.
Министры иностранных дел G7 также указали, что поддерживают усилия Франции и Германии по достижению полного выполнения минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.
О «больших последствиях» для России в случае вторжения на Украину также предупредила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
«Мы ясно дали понять, что у любого вторжения будут значительные последствия... G7 хочет, чтобы Россия отказалась от агрессии по отношению к Украине»,— сказала она на пресс-конференции в Ливерпуле (цитата по ТАСС).
Ранее на саммите в Ливерпуле министры иностранных дел G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в нормандском формате для урегулирования кризиса. Это заявление прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, заявив, что таким образом страны G7 расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. В их числе — «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе», «нежелание работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений» и «переваливание ответственности на Россию».