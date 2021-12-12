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G7 предупредила Россию о последствиях в случае вторжения на Украину

Ведомости

«Группа семи» предупредила Россию в воскресенье о серьезных последствиях в случае нападения на Украину. Делегаты G7 осудили наращивание военных сил РФ на границе с Украиной и призвали Москву к деэскалации, говорится в проекте заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters.

«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену», — говорится в проекте.

Министры иностранных дел G7 также указали, что поддерживают усилия Франции и Германии по достижению полного выполнения минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

О «больших последствиях» для России в случае вторжения на Украину также предупредила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

«Мы ясно дали понять, что у любого вторжения будут значительные последствия... G7 хочет, чтобы Россия отказалась от агрессии по отношению к Украине»,— сказала она на пресс-конференции в Ливерпуле (цитата по ТАСС).

Ранее на саммите в Ливерпуле министры иностранных дел G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в нормандском формате для урегулирования кризиса. Это заявление прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, заявив, что таким образом страны G7 расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. В их числе — «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе», «нежелание работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений» и «переваливание ответственности на Россию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных