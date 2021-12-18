Вице-канцлер ФРГ назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой

До этого биржевые цены на газ в Европе поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м на фоне заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует предписаниям ЕС. Для начала перекачки газа оператору трубопровода нужно получить одобрение Германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.