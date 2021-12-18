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Вице-канцлер ФРГ назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой

Ведомости

Газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии, заявил вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Остается вопрос, сможет ли он войти в строй», — сказал министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Проблему нужно решать в соответствии с европейским и немецким законодательством, считает Хабек. По его словам, газопровод могут не запустить, если Россия решит начать военный конфликт на Украине. Вице-канцлер ФРГ также пригрозил России последствиями.

Спотовая цена на газ в Европе 16 декабря достигала максимальных значений с 6 октября. Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF по состоянию на 19:05 мск составляла $1705 за 1000 куб. м.

До этого биржевые цены на газ в Европе поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м на фоне заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует предписаниям ЕС. Для начала перекачки газа оператору трубопровода нужно получить одобрение Германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

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В настоящее время процесс сертификации поставлен на паузу, так как оператору Nord Stream 2 AG, который базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока-2» будет завершена весной 2022 г.

Приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» напрямую связана с политикой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов.

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн говорил, что «Северный поток-2» не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 г. из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы, отметил он.

«Северный поток-2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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