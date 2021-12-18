Вице-канцлер ФРГ назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой
Газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии, заявил вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Остается вопрос, сможет ли он войти в строй», — сказал министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Проблему нужно решать в соответствии с европейским и немецким законодательством, считает Хабек. По его словам, газопровод могут не запустить, если Россия решит начать военный конфликт на Украине. Вице-канцлер ФРГ также пригрозил России последствиями.
Спотовая цена на газ в Европе 16 декабря достигала максимальных значений с 6 октября. Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF по состоянию на 19:05 мск составляла $1705 за 1000 куб. м.
До этого биржевые цены на газ в Европе поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м на фоне заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует предписаниям ЕС. Для начала перекачки газа оператору трубопровода нужно получить одобрение Германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.
В настоящее время процесс сертификации поставлен на паузу, так как оператору Nord Stream 2 AG, который базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока-2» будет завершена весной 2022 г.
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» напрямую связана с политикой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов.
Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн говорил, что «Северный поток-2» не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 г. из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы, отметил он.
«Северный поток-2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.