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Министр обороны Британии назвал маловероятной отправку военных на Украину

Ведомости

Украине придется сражаться с Россией в одиночку, если та решит начать вторжение в страну, заявил в интервью журналу Spectator министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он назвал «очень маловероятной» отправку в страну британских военных для защиты Украины.

«Это факт, что она не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей», — сказал Уоллес.

Британия последовала примеру США, которые исключили развертывание своих войск, говорится в статье. При этом США начали продавать Украине военную технику.

По данным The Wall Street Journal, Байден рассматривает возможность перенаправления на Украину вертолетов и другой военной техники, первоначально предназначавшейся для Афганистана. Уоллес не сказал Spectator, пойдет ли Британия по пути США, вооружив Украину.

«Мы постоянно изучаем все варианты», — сказал он.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания выделит дополнительные 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) в качестве поддержки страны. По его словам, по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей поддержки Лондона увеличится до 3,5 млрд фунтов стерлингов.

Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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