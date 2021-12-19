Министр обороны Британии назвал маловероятной отправку военных на Украину
Украине придется сражаться с Россией в одиночку, если та решит начать вторжение в страну, заявил в интервью журналу Spectator министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он назвал «очень маловероятной» отправку в страну британских военных для защиты Украины.
«Это факт, что она не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей», — сказал Уоллес.
Британия последовала примеру США, которые исключили развертывание своих войск, говорится в статье. При этом США начали продавать Украине военную технику.
По данным The Wall Street Journal, Байден рассматривает возможность перенаправления на Украину вертолетов и другой военной техники, первоначально предназначавшейся для Афганистана. Уоллес не сказал Spectator, пойдет ли Британия по пути США, вооружив Украину.
«Мы постоянно изучаем все варианты», — сказал он.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания выделит дополнительные 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) в качестве поддержки страны. По его словам, по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей поддержки Лондона увеличится до 3,5 млрд фунтов стерлингов.
Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению.