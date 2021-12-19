ФРГ: НАТО обсудит предложения России о безопасности на следующей неделе

«Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом», — сказала она на пресс-конференции в Литве с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом (цитата по ТАСС).