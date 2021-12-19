ФРГ: НАТО обсудит предложения России о безопасности на следующей неделе
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страны — члены НАТО обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.
«Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом», — сказала она на пресс-конференции в Литве с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом (цитата по ТАСС).
Ламбрехт назвала инициативу обсудить предложения России правильной и важной, но нельзя допустить, чтобы Москва «предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», сказала министр.
Ламбрехт отметила, что визит в Литву стал первым на посту министра, а в НАТО готовы «решительно и сплоченно вступаться за безопасность союзников». Министр обороны ФРГ добавила, что альянс внимательно следит за развитием ситуации на Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния. Проведение такой конференции — это шаг назад, заявил он в интервью газете Journal de Dimanche.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и в настоящее время обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».