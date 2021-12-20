Зеленский прокомментировал возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии

«Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Ну, по крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где будет размещена часть ядерного оружия РФ», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).