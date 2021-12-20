Зеленский прокомментировал возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии
Такими вещами, как ядерное оружие, нельзя играть, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность размещения в Белоруссии российского ядерного оружия.
«Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Ну, по крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где будет размещена часть ядерного оружия РФ», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Зеленский отметил, что Киев много раз слышал «угрозы» о «миграции» российского ядерного оружия «в разные уголки мира». По его словам, раньше речь шла о том, чтобы разместить таковое на территории Крыма, теперь же — Белоруссии.
18 декабря министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности страны разместить у себя ядерное оружие в качестве ответа на возможные действия НАТО в Польше. По словам главы ведомства, альянс создает «определенный плацдарм» против России на Украине, более того, он использует происходящее в республике для наращивания собственных возможностей в регионе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит России разместить ее ядерное оружие на территории республики, если НАТО сделает аналогичный шаг в Польше. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что это заявление Западу стоит воспринимать как предупреждение.