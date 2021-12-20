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Зеленский прокомментировал возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Ведомости

Такими вещами, как ядерное оружие, нельзя играть, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность размещения в Белоруссии российского ядерного оружия.

«Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Ну, по крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где будет размещена часть ядерного оружия РФ», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Зеленский отметил, что Киев много раз слышал «угрозы» о «миграции» российского ядерного оружия «в разные уголки мира». По его словам, раньше речь шла о том, чтобы разместить таковое на территории Крыма, теперь же — Белоруссии. 

18 декабря министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности страны разместить у себя ядерное оружие в качестве ответа на возможные действия НАТО в Польше. По словам главы ведомства, альянс создает «определенный плацдарм» против России на Украине, более того, он использует происходящее в республике для наращивания собственных возможностей в регионе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит России разместить ее ядерное оружие на территории республики, если НАТО сделает аналогичный шаг в Польше. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что это заявление Западу стоит воспринимать как предупреждение. 

Ранее по теме: В Белоруссии допустили размещение в стране ядерного оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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