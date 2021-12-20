Песков рассказал об обсуждении предложений России по безопасности с США
Помощник президента России Юрий Ушаков и помощник президента США Джейк Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российские предложения в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь российского Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне», — сказал Песков. «Обсуждение носило деловой и прагматичный характер», — добавил представитель Кремля.
Помощники президентов условились о продолжении контактов, отметил пресс-секретарь президента РФ.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.
Джейк Салливан ранее заявил, что США готовы к переговорам с Россией по безопасности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки при этом отмечала, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности». Позднее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что ЕС должен участвовать в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности». Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страны — члены НАТО обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Она назвала инициативу обсудить предложения России правильной и важной, но, по ее словам, нельзя допустить, чтобы Москва «предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».