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Песков рассказал об обсуждении предложений России по безопасности с США

Ведомости

Помощник президента России Юрий Ушаков и помощник президента США Джейк Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российские предложения в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь российского Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне», — сказал Песков. «Обсуждение носило деловой и прагматичный характер», — добавил представитель Кремля.

Помощники президентов условились о продолжении контактов, отметил пресс-секретарь президента РФ.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.

Джейк Салливан ранее заявил, что США готовы к переговорам с Россией по безопасности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки при этом отмечала, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности». Позднее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что ЕС должен участвовать в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности». Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страны — члены НАТО обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Она назвала инициативу обсудить предложения России правильной и важной, но, по ее словам, нельзя допустить, чтобы Москва «предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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