МИД РФ объявил о высылке двух немецких дипломатов
МИД РФ объявил персонами нон грата двух дипломатов, работающих в посольстве ФРГ в России, говорится в сообщении на сайте министерства.
Как подчеркнули в ведомстве, Россия предприняла такой шаг в ответ на высылку из Германии двух российских дипломатов. «Российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем», — подчеркнуто в заявлении. Посол ФРГ в России также был вызван в МИД.
В МИД ФРГ в свою очередь заявили, что высылка немецких дипломатов является «необоснованной». Представитель ведомства отметил, что это осложнит отношения Берлина и Москвы. Однако, несмотря на дипломатические сложности, Германия будет стремиться к равноправному диалогу с Россией.
15 декабря берлинский суд приговорил 56-летнего россиянина Вадима Соколова к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, воевавших против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии. В 2019 г., по версии берлинского суда, он был убит в парке Малый Тиргартен. В него выстрелил Соколов, настоящее имя которого, предположительно, Вадим Красиков. Он якобы прибыл в ЕС по поддельным документам и был связан с «российскими государственными структурами».
В тот же день Германия решила выслать двух российских дипломатов под предлогом причастности российских властей к убийству Хангошвили. Президент РФ Владимир Путин ранее описывал «жертву» как жесткого и кровавого человека, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне кавказских сепаратистов и стоял за терактами в московском метро. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона «категорически не согласна» с обвинениями в свой адрес и такими формулировками. Он назвал их «голословными» и «полностью оторванными от реальности», но выразил надежду, что этот эпизод не повлияет на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.