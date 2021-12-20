В МИД РФ исключили ультимативность предложений по гарантиям безопасности

«У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада. Мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы», — отметил замглавы внешнеполитического ведомства.