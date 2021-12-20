В МИД РФ исключили ультимативность предложений по гарантиям безопасности
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко не считает предложения Москвы в адрес НАТО и США по гарантиям безопасности ультимативными. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».
«Абсолютно не считаю их ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — они прошли. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», — сказал Грушко.
По его словам, МИД уже сформировал команду для переговоров с США.
«У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада. Мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы», — отметил замглавы внешнеполитического ведомства.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.