Посол ФРГ отверг заявления о политизированности приговора по делу Хангошвили

15 декабря берлинский суд приговорил 56-летнего россиянина Вадима Соколова к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, воевавших против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии. В 2019 г., по версии берлинского суда, он был убит в парке Малый Тиргартен. В него выстрелил Соколов, настоящее имя которого, предположительно, Вадим Красиков. Он якобы прибыл в ЕС по поддельным документам и был связан с «российскими государственными структурами».