МИД России получил предложение НАТО провести переговоры в январе
Российская сторона получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия-НАТО в январе и сейчас рассматривает его, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы получили такое предложение <…> Сейчас оно в практическом плане рассматривается, то есть как это можно было бы сделать. Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России», — заявила Захарова.
Деятельность представительства России при НАТО была приостановлена из-за «целенаправленных недружественных действий» альянса, а его сотрудники вернулись в Россию. Это придется учитывать при планировании участия в переговорах, уточнила она.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.
23 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на Восток. Каждая страна имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила место проведения переговоров.