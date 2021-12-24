Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Санкт-Петербурге

В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.