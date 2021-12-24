Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург, сообщает агентство «БелТА».
«На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении.
28 декабря в Петербурге Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. На ней лидеры стран обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.
В начале ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.
Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.