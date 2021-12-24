Пашинян заявил о заинтересованности Армении в мире с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности его правительства заключить мирный договор с Азербайджаном. Об этом он заявил в пятницу, 24 декабря, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook.
«Конечно, мы заинтересованы в начале переговоров на эту тему и в подписании самого мирного договора. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку переговоров, одним из пунктов которой был вопрос всеобъемлющего мирного урегулирования. И да, мы в этом заинтересованы», — приводит слова Пашиняна «Sputnik.Армения».
Премьер добавил, что Армения не отказывалась и не отказывается говорить на эту тему. «Создается также впечатление, будто мы против мирного соглашения и всеобъемлющего урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Конечно же, нет. Мы заинтересованы в этом», — отметил он.
Пашинян также сообщил, что примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге, и на полях мероприятия планирует провести беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На границе Армении и Азербайджана регулярно происходят вооруженные столкновения из-за неразрешенного конфликта в Нагорном Карабахе. В последний раз активные столкновения произошли 16 ноября — тогда после серии инцидентов одна из перестрелок переросла в полноценные боевые действия с использованием военной техники и артиллерии, погибли более десяти человек с обеих сторон.
Это произошло спустя год после завершения 44-дневной Второй карабахской войны, которая осенью 2020-го унесла жизни, по разным данным, от 6000 до 10 000 человек. В результате вооруженного конфликта, завершившегося 10 ноября 2020 г., к Баку перешла часть территорий, которые со времен первой войны находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.
В конце ноября президент России Владимир Путин, который принимал участие в заключении перемирия между Ереваном и Баку прошлой осенью, заявил, что Пашинян и Алиев договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя государствами.