Пашинян заявил о заинтересованности Армении в мире с Азербайджаном

Премьер добавил, что Армения не отказывалась и не отказывается говорить на эту тему. «Создается также впечатление, будто мы против мирного соглашения и всеобъемлющего урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Конечно же, нет. Мы заинтересованы в этом», — отметил он.