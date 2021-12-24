Газета
Политика

Пашинян заявил о заинтересованности Армении в мире с Азербайджаном

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности его правительства заключить мирный договор с Азербайджаном. Об этом он заявил в пятницу, 24 декабря, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Конечно, мы заинтересованы в начале переговоров на эту тему и в подписании самого мирного договора. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку переговоров, одним из пунктов которой был вопрос всеобъемлющего мирного урегулирования. И да, мы в этом заинтересованы», — приводит слова Пашиняна «Sputnik.Армения».

Премьер добавил, что Армения не отказывалась и не отказывается говорить на эту тему. «Создается также впечатление, будто мы против мирного соглашения и всеобъемлющего урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Конечно же, нет. Мы заинтересованы в этом», — отметил он.

Пашинян также сообщил, что примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге, и на полях мероприятия планирует провести беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На границе Армении и Азербайджана регулярно происходят вооруженные столкновения из-за неразрешенного конфликта в Нагорном Карабахе. В последний раз активные столкновения произошли 16 ноября — тогда после серии инцидентов одна из перестрелок переросла в полноценные боевые действия с использованием военной техники и артиллерии, погибли более десяти человек с обеих сторон.

Это произошло спустя год после завершения 44-дневной Второй карабахской войны, которая осенью 2020-го унесла жизни, по разным данным, от 6000 до 10 000 человек. В результате вооруженного конфликта, завершившегося 10 ноября 2020 г., к Баку перешла часть территорий, которые со времен первой войны находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.

В конце ноября президент России Владимир Путин, который принимал участие в заключении перемирия между Ереваном и Баку прошлой осенью, заявил, что Пашинян и Алиев договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя государствами.

Ранее по теме: Путин рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном в Сочи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных