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Sputnik сообщил о введении чрезвычайного положения во всем Казахстане

Ведомости

Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана на фоне массовых протестов, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале. Сайты СМИ и государственных органов, включая сайт президента страны, по-прежнему недоступны.

«Режим ЧП подразумевает запрет на митинги и другие массовые скопления людей, также вводится комендантский час с 23.00 до 07.00. Действует ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов», — сказано в сообщении агентства.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Он также объявил о вступлении в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева и выразил готовность принимать жесткие меры в отношении людей, устраивающих беспорядки.

Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

Ранее по теме: «Это вопрос безопасности наших граждан»: что сказал Токаев в обращении к нации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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