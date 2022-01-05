Sputnik сообщил о введении чрезвычайного положения во всем Казахстане
Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана на фоне массовых протестов, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале. Сайты СМИ и государственных органов, включая сайт президента страны, по-прежнему недоступны.
«Режим ЧП подразумевает запрет на митинги и другие массовые скопления людей, также вводится комендантский час с 23.00 до 07.00. Действует ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов», — сказано в сообщении агентства.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Он также объявил о вступлении в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева и выразил готовность принимать жесткие меры в отношении людей, устраивающих беспорядки.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.