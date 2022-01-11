Путин назначил нового посла России в Тунисе

Золотов родился в 1959 г. в семье дипломата, посла СССР в Мали Сергея Золотова. В 1982 г. он окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. В 2011-2017 гг. занимал должность посла РФ в Алжире. Николаев родился в 1951 г. В 1975 г. он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1991 г. Дипломатическую академию МИД СССР. Владеет арабским, французским и английским языками. На дипломатической работе с 1975 г.