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Путин назначил нового посла России в Тунисе

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Золотова новым послом РФ в Тунисе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — говорится в документе. Сергей Николаев, который занимал эту должность с 10 июля 2015 г., освобожден со своего поста. 

Золотов родился в 1959 г. в семье дипломата, посла СССР в Мали Сергея Золотова. В 1982 г. он окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. В 2011-2017 гг. занимал должность посла РФ в Алжире. Николаев родился в 1951 г. В 1975 г. он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1991 г. Дипломатическую академию МИД СССР. Владеет арабским, французским и английским языками. На дипломатической работе с 1975 г. 

Ранее Путин назначил Александра Бикантова новым послом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). На этой должности он сменил Владимира Титоренко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных