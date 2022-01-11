В Европарламенте назвали дату выборов нового главы после смерти Сассоли
Нового председателя Европарламента изберут 18 января, следует из публикации на сайте законодательного органа. 11 января в Италии на 66-м году жизни умер председатель Европарламента Давид Сассоли. По словам представителя политика, причиной смерти стали осложнения после нарушения работы иммунной системы.
«Как первоначально планировалось до внезапной кончины Сассоли, выборы председателя на вторую половину мандата состоятся во вторник, 18 января, во время страсбургского пленарного заседания», — говорится в сообщении Европарламента.
До этого момента функции председателя будет временно выполнять первый заместитель главы.
О госпитализации политика стало известно 10 января. В декабре Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания главой Европарламента, чтобы, по его словам, избежать «раскола европейского большинства». Agence France-Presse допускало, что такое решение может быть связано с его состоянием здоровья после перенесенной в сентябре пневмонии. Мандат Сассоли истекал в январе 2022 г. На пост главы Европарламента он был избран в 2019 г.