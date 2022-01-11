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В Европарламенте назвали дату выборов нового главы после смерти Сассоли

Ведомости

Нового председателя Европарламента изберут 18 января, следует из публикации на сайте законодательного органа. 11 января в Италии на 66-м году жизни умер председатель Европарламента Давид Сассоли. По словам представителя политика, причиной смерти стали осложнения после нарушения работы иммунной системы.

«Как первоначально планировалось до внезапной кончины Сассоли, выборы председателя на вторую половину мандата состоятся во вторник, 18 января, во время страсбургского пленарного заседания», — говорится в сообщении Европарламента.

До этого момента функции председателя будет временно выполнять первый заместитель главы.

О госпитализации политика стало известно 10 января. В декабре Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания главой Европарламента, чтобы, по его словам, избежать «раскола европейского большинства». Agence France-Presse допускало, что такое решение может быть связано с его состоянием здоровья после перенесенной в сентябре пневмонии. Мандат Сассоли истекал в январе 2022 г. На пост главы Европарламента он был избран в 2019 г.

Ранее по теме: Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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