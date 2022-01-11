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В США не увидели больших возможностей для компромисса с РФ по расширению НАТО

Ведомости

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для компромисса», — сказала она, комментируя вопрос подхода НАТО к расширению.

«Дверь остается открытой. Никто не имеет права ее захлопнуть. И любое решение о расширении будет приниматься альянсом НАТО и соответствующей страной», — добавила она.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных