В США не увидели больших возможностей для компромисса с РФ по расширению НАТО
Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.
«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для компромисса», — сказала она, комментируя вопрос подхода НАТО к расширению.
«Дверь остается открытой. Никто не имеет права ее захлопнуть. И любое решение о расширении будет приниматься альянсом НАТО и соответствующей страной», — добавила она.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.