Газета
Политика

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах

Ведомости

Министерство обороны Армении заявило об обстреле со стороны азербайджанских вооруженных сил, в результате которого ранения получили трое армянских военнослужащих. С похожими обвинениями ранее выступил и Баку: по данным оборонного ведомства страны, «в результате провокации» Армении погиб один азербайджанский военнослужащий.

«11 января около 17:30 (по местному времени, 16:30 мск. — Ред.), подразделения ВС Азербайджана возобновили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, используя также артиллерийские средства и беспилотные летательные аппараты. Армянская сторона прибегла к адекватным действиям», — говорится в сообщении минобороны Армении.

«Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых», — добавили в армянском минобороны.

В свою очередь военное ведомство Азербайджана сообщило о подавлении противника в ходе боев в полдень 11 января и возложило всю ответственность за возникшую напряженность на военно-политическое руководство Армении.

«В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января, погиб военнослужащий сверхсрочной военной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу», — отметили в минобороны Азербайджана.

На границе Армении и Азербайджана регулярно происходят вооруженные столкновения из-за неразрешенного вопроса по ее демаркации. В последний раз активные столкновения произошли 16 ноября — тогда после серии инцидентов одна из перестрелок переросла в полноценные боевые действия с использованием военной техники и артиллерии, погибли более десяти человек с обеих сторон.

Это произошло спустя год после завершения 44-дневной Второй карабахской войны, которая осенью 2020-го унесла жизни, по разным данным, от 6000 до 10 000 человек. В результате вооруженного конфликта, завершившегося 10 ноября 2020 г., к Баку перешла часть территорий, которые со времен первой войны находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.

Ранее по теме: Пашинян заявил о заинтересованности Армении в мире с Азербайджаном

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных