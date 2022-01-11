Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах
Министерство обороны Армении заявило об обстреле со стороны азербайджанских вооруженных сил, в результате которого ранения получили трое армянских военнослужащих. С похожими обвинениями ранее выступил и Баку: по данным оборонного ведомства страны, «в результате провокации» Армении погиб один азербайджанский военнослужащий.
«11 января около 17:30 (по местному времени, 16:30 мск. — Ред.), подразделения ВС Азербайджана возобновили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, используя также артиллерийские средства и беспилотные летательные аппараты. Армянская сторона прибегла к адекватным действиям», — говорится в сообщении минобороны Армении.
«Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых», — добавили в армянском минобороны.
В свою очередь военное ведомство Азербайджана сообщило о подавлении противника в ходе боев в полдень 11 января и возложило всю ответственность за возникшую напряженность на военно-политическое руководство Армении.
«В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января, погиб военнослужащий сверхсрочной военной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу», — отметили в минобороны Азербайджана.
На границе Армении и Азербайджана регулярно происходят вооруженные столкновения из-за неразрешенного вопроса по ее демаркации. В последний раз активные столкновения произошли 16 ноября — тогда после серии инцидентов одна из перестрелок переросла в полноценные боевые действия с использованием военной техники и артиллерии, погибли более десяти человек с обеих сторон.
Это произошло спустя год после завершения 44-дневной Второй карабахской войны, которая осенью 2020-го унесла жизни, по разным данным, от 6000 до 10 000 человек. В результате вооруженного конфликта, завершившегося 10 ноября 2020 г., к Баку перешла часть территорий, которые со времен первой войны находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.