Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах

Это произошло спустя год после завершения 44-дневной Второй карабахской войны, которая осенью 2020-го унесла жизни, по разным данным, от 6000 до 10 000 человек. В результате вооруженного конфликта, завершившегося 10 ноября 2020 г., к Баку перешла часть территорий, которые со времен первой войны находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские и турецкие миротворцы.