Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
Командующий миротворческими силами ОДКБ в Казахстане, генерал полковник Андрей Сердюков заявил, что за последние сутки подразделениям удалось взять под охрану еще пять социально-значимых объектов страны.
«В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны», — сообщил Сердюков ( цитата по «РИА Новости»). Он также подчеркнул, что после выполнения задач миротворческие силы вместе с техникой вернутся в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. По словам Сердюкова, именно оперативное развертывание контингента ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.
5 января Токаев обратился к партнерам по ОДКБ после того, как сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вдобавок в стране до 19 января действует чрезвычайное положение.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
По словам Токаева, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным. Вчера президент уточнил, что беспорядки в Казахстане являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан.