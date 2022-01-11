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Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане

Ведомости

Командующий миротворческими силами ОДКБ в Казахстане, генерал полковник Андрей Сердюков заявил, что за последние сутки подразделениям удалось взять под охрану еще пять социально-значимых объектов страны.

«В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны», — сообщил Сердюков ( цитата по «РИА Новости»). Он также подчеркнул, что после выполнения задач миротворческие силы вместе с техникой вернутся в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. По словам Сердюкова, именно оперативное развертывание контингента ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в Казахстане. 

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.

5 января Токаев обратился к партнерам по ОДКБ после того, как сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вдобавок в стране до 19 января действует чрезвычайное положение.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

По словам Токаева, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным. Вчера президент уточнил, что беспорядки в Казахстане являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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