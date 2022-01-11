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Посол США в РФ оценил переговоры двух стран по гарантиям безопасности

Ведомости

Переговоры России и США по вопросам безопасности нельзя считать провалом, Вашингтон хочет взаимодействовать с Москвой в формате непубличных дискуссий, сообщил посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

«Нет, совершенно не так», — сказал он в ответ на тезис о том, что со стороны переговоры могут показаться провалом.

«В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», — отметил Салливан.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

11 января постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.

Ранее по теме: NYT заявила о победе России на переговорах с США 10 января

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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