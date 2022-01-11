Посол США в РФ оценил переговоры двух стран по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по вопросам безопасности нельзя считать провалом, Вашингтон хочет взаимодействовать с Москвой в формате непубличных дискуссий, сообщил посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
«Нет, совершенно не так», — сказал он в ответ на тезис о том, что со стороны переговоры могут показаться провалом.
«В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», — отметил Салливан.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
11 января постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.
10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.